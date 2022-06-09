"Верховный суд" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в четверг, 9 июня, приговорил к смертной казни трех иностранцев по делу об участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает РБК.

Приговор вынесли двум подданым Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму. Им вменили в вину "наемничество и насильственный захват власти группой лиц". Смертную казнь предусматривает последняя статья законодательства "ДНР". Судебный процесс занял три дня.

Эйден Аслин начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в 2018 году. В плен он попал в середине апреля. В это же время "Народная милиция ДНР" взяла в плен и 48-летнего экс-военного Королевского английского полка Шона Пиннера из той же бригады.

О Саадуне Брагиме известно, что ему 21 год. Он приехал в Украину в 2019 году и учился на факультете аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Год назад он бросил учебу и пошел служить по контракту в ту же 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. В плен он попал во время боев в Волновахе.