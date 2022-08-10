В Днепропетровской области в результате ночного обстрела погибли 13 человек

По его словам, в ночь на 10 августа российская армия дважды обстреляла район из реактивных систем залпового огня «Град», выпустив в общей сложности 80 снарядов. Под огонь попали город Марганец и село Высшетарасовка.

В Марганце повреждены более 20 многоэтажек, дворец культуры, общежитие, две школы, несколько административных зданий (в том числе здание городского совета), выведена из строя линия электропередач.

В Вышетарасовке Мировской полностью разрушен один частный жилой дом, куда попал снаряд. Повреждены еще 11 домов и газопровод, из-за чего до тысячи человек остались без газа.

Минобороны РФ обстрелы не комментировало.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.