По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате российского удара погибли два человека. Еще 32 человека получили ранения — 15 из них были госпитализированы, в том числе пять человек в тяжелом состоянии.

Судьба еще троих до сих пор неизвестна, на месте работают криминалисты.

В области объявлен траур по погибшим.

Как сообщалось ранее, во время российского обстрела города Днепр утром в пятницу, 26 мая, одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветеринарной клиники.