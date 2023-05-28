По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате российского удара погибли два человека. Еще 32 человека получили ранения — 15 из них были госпитализированы, в том числе пять человек в тяжелом состоянии.
Судьба еще троих до сих пор неизвестна, на месте работают криминалисты.
В области объявлен траур по погибшим.
Как сообщалось ранее, во время российского обстрела города Днепр утром в пятницу, 26 мая, одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветеринарной клиники.
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