В Днепре в результате российского удара ранены семь человек

В городе Днепр в результате российского ракетного удара в ночь на вторник, 4 июня, ранены, по последним данным, не менее семи человек, включая младенца, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, по городу были выпущены две российские ракеты, обе они были сбиты силами ПВО, но в результате падения обломков возник пожар, в результате которого были ранены мирные жители, в том числе месячный ребенок и 17-летний подросток. Состояние ребенка удовлетворительное, подросток госпитализирован в состоянии средней тяжести. Помимо этого, пострадали двое мужчин и три женщины. Одна из женщин госпитализирована.