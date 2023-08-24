24 августа 2023 г. 09:09

В Днепре — семь раненых в результате ночного ракетного удара

 
bbcrussian.com
ФОТО: Сергей Лысак/telegram

В результате ракетного удара, который российская армия ночью нанесла по городу Днепр, ранены семь человек и разрушен некий «транспортный объект». Об этом сообщил утром глава областной администрации.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак написал в телеграм-канале, что из нескольких ракет, которыми россияне ударили по городу, была сбита одна.

«Но есть и попадания. Разрушения получил транспортный объект. Пострадали семь человек: трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести», — сообщил Лысак.

Кроме того, по словам главы администрации, повреждены несколько зданий, водо- и газопровод, а также несколько автобусов и автомобилей.

По какому именно «транспортному объекту» был нанесен удар, Лысак не уточняет.

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bbcrussian.com
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