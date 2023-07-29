В Днепре российские ракеты попали в многоэтажный жилой дом и здание СБУ

Украинские власти сообщили, что в результате удара по жилому дому травмы получили девять человек, в том числе четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.
Глава областной администрации Сергей Лысак написал , что двое детей 14 и 17 лет и две 20-летних девушки получили "акубаротравмы" - поражение звуковой и ударной волной.
По словам Лысака, все пострадавшие отпущены медиками лечиться домой.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал, что разрушенные верхние этажи жилого дома не были заселены.
Относительно здания СБУ Дмитрий Лубинец сообщает, что в нем разрушена угловая часть. Спасательная служба Украины сообщает, что пожар в здании уже потушен.
Мэр Днепра Борис Филатов написал в телеграм-канале, употребив нецензурное слово в отношении российских военных, что здание СБУ стоит пустым.
«Высокоточные п*** в третий раз выстрелили „Искандерами“ в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, на счастье, не было жильцов, потому что это была „вторая очередь“ под продажу. Развалили все вокруг полностью», — написал Филатов.
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что при обстреле пострадало здание СБУ.
«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор», — написал Зеленский в соцсетях.
Российские военные данные об обстреле Днепра не комментировали.
В городе была объявлена воздушная тревога.
Днем 14 января 2023 года во время очередного массированного ракетного удара по Украине российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре и полностью уничтожила один из подъездов. Тогда погибли 40 человек, в том числе трое детей.