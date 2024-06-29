В Днепре российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего частично разрушено девятиэтажное жилое здание. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погиб как минимум один человек. Пострадали 12 человек, в том числе семимесячный младенец, заявил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. По данным властей, в квартирах могут быть заблокированы люди.