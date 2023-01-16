Утром 16 января в МВД Украины сообщили, что погибли 36 человек (в том числе двое детей), еще 75 человек пострадали (из них 15 детей). Спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. Неизвестна судьба еще около 30 человек.

В доме разрушены 72 квартиры, еще 230 получили повреждения, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, к утру 16 января с места происшествия вывезли более 7,4 тысячи тонн разрушенных конструкций. Спасатели продолжают искать людей уже почти двое суток. К поисково-спасательной операции привлекли свыше 500 человек и 140 единиц техники.

Владимир Зеленский после удара по Днепру обратился к россиянам. В видеообращении по итогам 326-го дня войны, выпущенном 15 января, президент Украины перешел с украинского на русский язык и заявил о "трусливом молчании" россиян.

"Хочу сказать всем тем в России — и из России, — кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора. Хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка „переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", — заявил Зеленский.

Россия свою причастность к удару по жилому дому в Днепре отрицает. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя в ходе брифинга 15 января массированный удар по Украине, не упоминал Днепр. "14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявил Конашенков без подробностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге 16 января, что вооруженные силы России наносят удары не по жилым домам, а "по военным целям, очевидным или замаскированным". "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны", — заявил Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Судя по всему, в Кремле, не называя имен, сослались на советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил 14 января, что российскую сверхзвуковую крылатую ракету X-22 могли сбить силы ПВО Украины, после чего она упала на дом в Днепре. Это заявление распространили многие российские СМИ, при этом некоторые из них цитировали только заявление Арестовича, не упоминая о многочисленных погибших и пострадавших. В Воздушных силах ВСУ говорили, что ни разу за время российского вторжения не сбивали X-22. Сам Арестович сперва признал, что допустил неточные формулировки, но затем отказался от своих извинений.

Удар по Днепру — это самая разрушительная атака на мирный объект в Украине за полгода — с 9 июля 2022 года, когда российские силы ударили по городу Часов Яр Донецкой области. Из-за удара в жилом пятиэтажном доме полностью обрушились два подъезда, а еще одна пятиэтажка получила повреждения. Тогда погибли 48 человек, в том числе один ребенок, еще не менее 24 человек получили ранения. В Минобороны РФ, комментируя случившееся в Часовом Яре, заявили, что "в результате удара уничтожено более трехсот националистов".