В деле Трампа о секретных документах появились новые пункты

Прокуратура США расширила уголовное дело в отношении бывшего президента Дональда Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщают американские СМИ со ссылкой на текст обвинения. Экс-главу Белого дома теперь дополнительно обвинили "в незаконном хранении оборонной информации", а также в попытке удалить записи с камер видеонаблюдения летом 2022 года, отмечает телеканал CNN.

Как пишет агентство Reuters, спецпрокурор Джек Смит указал, что Трамп хвастался неким "планом атаки" на неназванную страну во время разговора в гольф-клубе в Нью-Джерси. Речь, как пишет прокурор, шла о засекреченном документе, для доступа к которому ни у кого из находящихся в комнате в тот момент не было права.

В уголовном деле появился новый фигурант