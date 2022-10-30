В давке во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи - Сеуле - погиб минимум 151 человек, передало агентство Reuters. 76 пострадали, сообщило в субботу, 29 октября, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы. Среди погибших - не менее 19 иностранцев.

Инцидент произошел в районе Итхэвон, неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По данным медиков, у целого ряда жителей из-за давки и паники произошла остановка сердца. На видео с места событий видно, что в районе ЧП присутствовало большое число пожарных расчетов. По оценкам Yonhap, - не менее 142.

Мэр Сеула в экстренном порядке возвращается из Европы

Президент Юн Сок Ёль, который председательствовал на экстренном заседании, распорядился незамедлительно оказать пострадавшим первую помощь, указали в канцелярии главы государства. Мэр столицы О Се Хун решил незамедлительно прервать поездку в Европу. По оценкам полиции, в Итхэвоне для празднования Хэллоуина собралось около 100 тыс. человек.

В районе, расположенном вблизи военной базы США, - множество баров, ресторанов и дискотек. Для жителей Сеула эти гуляния были одним из первых массовых мероприятий после отмены коронавирусных ограничений, на которое можно было прийти без медицинских масок.

Seule tūkstančiams žmonių susirinkus švęsti Helovino per spūstį žuvo mažiausiai 9 žmonės Reuters / Scanpix