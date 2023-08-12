В Даугавпилсе начинаются военные учения, жителей просят не беспокоиться

Во время учений вооруженные солдаты и земессарги будут передвигаться по административной территории Даугавпилса, также может быть использован и военный транспорт.

С 12 по 13 августа в светлое время суток, а с 14 по 19 августа как в светлое, так и в темное время суток будут применяться учебные боеприпасы и другие средства имитации боя. В пресс-центре Земессардзе отметили, что может быть шумно, однако боеприпасы не представляют угрозы для жизни и здоровью людей.