Как сообщили в профильном ведомстве, выемка останков, общий вес которых превышает 13000 тонн, завершится в запланированные ранее сроки. После этого объект должен быть рекультивирован.
"Зомби-норки" поднимались на поверхность
Сотни "зомби-норок", как их окрестили местные СМИ, после захоронения — в результате образования газов при разложении — стали подниматься из-под земли.
Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения почвы и источников питьевой воды, а также озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее, чем в 200 метрах от одного из двух полигонов, где были захоронены около четырех млн животных.
Останки зверьков сожгут
В итоге правительство получило поддержку в парламенте страны — Стортинге — и решило извлечь останки зверьков, чтобы впоследствии сжечь их, уведомляли в министерстве по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.
К работам, однако, приступили лишь в мае этого года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации, по мнению экспертов, была сведена к нулю.
Дания — один из крупнейших в мире поставщиков меха
В ноябре 2020 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что власти решили уничтожить всех норок на зверофермах страны в связи с обнаружением животных, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. По словам Фредериксен, им могут быть заражены люди, кроме того, он снижает способность к образованию антител. На начало ноября было выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса — в Северной Ютландии.
Дания — один из крупнейших в мире поставщиков меха норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15-17 миллионов норок.
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