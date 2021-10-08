Шведские и датские чиновники здравоохранения еще вчера объявили, что приостанавливают использование вакцины Moderna для детей и молодых людей.

"Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, получавшие Moderna Spikevax, имели немного более высокий риск развития миокардита, чем другие", — сказал Мика Салминен, директор института здравоохранения Финляндии.

Салминен сказал, что миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, обычно проходит сам по себе в течение нескольких дней. Он сказал, что в качестве меры предосторожности Финляндия будет давать мальчикам и молодым людям до 30 лет только вакцину Pfizer.

Reuters сообщает, что представитель Moderna заявил поздно вечером в среду, что компания была осведомлена о решениях шведских и датских регулирующих органов. При этом компания комментирует ситуацию следующим образом: "Это обычно легкие случаи, и люди, как правило, выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха. Риск миокардита значительно увеличивается для тех, кто заразился Covid, и вакцинация — лучший способ защитить себя от таких последствий".