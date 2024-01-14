В Дании прошла церемония передачи трона новому монарху

Королева Дании объявила о своих планах отречься от престола в новогоднем телеобращении. Она стала первым за почти 900 лет датским монархом, отказавшимся от престола.

Маргарет II 83 года. Она была коронована в 1972 году. После смерти британской королевы Елизаветы царствование датского монарха стало самым длительным в Европе.

Королева в золотой карете в сопровождении конной эскадрильи гвардейского гусарского полка из замка Амалиенборг прибыла в парламент, где подписала отречение от престола. Перед зданием парламента собрались тысячи человек с датскими флагами. Король с балкона поприветствовал своих подданных.

Монарх в Дании не обладает реальной властью, он не участвует во внутренней политике. Политический курс определяет правительство, которое назначается избранным парламентом.