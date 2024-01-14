В Дании - новый король. Где еще в мире сохранились монархии?

Датская королевская семья следует тренду европейских монархов. Кроме Великобритании, короли и королевы в других странах Европы больше не занимают трон до самой смерти, а еще при жизни передают скипетр своим наследникам. Сыну датской королевы Фредерику - 55 лет, всю жизнь его готовили к тому, чтобы он взошел на датский престол, чего кронпринц долгое время не хотел, как пишет его биограф. "Я не хочу быть королем", - так он еще будучи ребенком говорил своей няне.
Впрочем, времена, когда наследный принц Дании был бунтарем и "королем вечеринок", давно прошли. Сын Фредерика и его австралийской супруги Мэри - Кристиан в свое время тоже унаследует датский престол, что гарантирует дальнейшее существование старейшей монархической династии в Европе. Всего у кронпринца Фредерика и его супруги четверо детей. Согласно опросам, 80 процентов датчан довольны своими монархами.
Смена правителя на престоле в скором времени ожидается и в Швеции, где трон вместо своего отца короля Карла Густава XVI после 50 лет его правления займет кронпринцесса Виктория. В Норвегии в скором времени сменит на престоле своего 86-летнего отца короля Харальда V, который по состоянию здоровья уже почти не появляется на публике, кронпринц Хокон.
У европейских монархов лишь представительские функции
Все европейские короли и королевы выполняют только репрезентативные функции и почти не имеют политической власти в демократических странах, чьими правителями они являются. Это касается также княжеств Люксембурга и Лихтенштейна. Правда, несколько иную, достаточно сильную позицию, занимает правящий князь Альберт в карликовом государстве Монако, расположенном на берегу Средиземного моря, рядом с Францией. В Андорре, другом карликовом государстве, находящемся между Францией и Испанией, парламентская демократия. Главами государства там являются князья-соправители. Один из них - всегда испанский епископ. А другой - всегда президент Франции.
И лишь единственный правитель в Европе не наследует трон, а избирается. Речь идет о главе государства-города Ватикан. Им является папа римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок. Он не только возглавляет Римско-католическую церковь, но и является абсолютным правителем самого маленького государства в мире.
Жизнь монархов как мыльная опера
"Я думаю, что жители большей части стран, где все еще существует монархия, довольны этим", - считает историк и эксперт Моника Винфорт (Monika Wienfort). В Европе семь королевских домов и пять княжеств. И ни в одной из этих стран нет серьезных намерений отказаться от такой формы правления. Даже отречение от престола и смена правителей на троне не приводила к кризисам, за исключением небольших протестов групп граждан с республиканским взглядами, говорит Моника Винфорт, имея в виду смену наследника трона в Нидерландах.
Монархии в основном сохранились в тех странах Европы, где не было революций или гражданских войн. Поскольку фактически все королевские дома так или иначе по-родственному связаны друг с другом и прежде всего с немецкими аристократами, в случае чего у них всегда есть возможность переехать к родственникам, считает Моника Винфорт.
Европейские королевские дома живут своей жизнью, согласно традициям, окруженные вниманием, блеском и роскошью: подробности их семейных драм, скандалов, свадеб, рождения детей становятся известны общественности. "Наша жизнь - это мыльная опера", - сказал однажды о своей семье король Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Его отец Филипп называл семью Виндзоров - фирмой, которая за деньги налогоплательщиков должна производить хорошие картинки и подавать примеры.
Где в мире сохранилась монархия
Монархическая модель правления все еще существует в 22 процентах стран мира. В 43 из 194 признанных государств во главе стоят монархи. Королей и королев можно найти по всему миру от Европы до Азии. Многие королевские дома связаны с Британской империей. В 14 странах за пределами Европы английский король все еще является главой государства, например, в Канаде или Австралии. В пяти государствах мира монархи, эмиры или шейхи являются абсолютными правителями, на которых не распространяется парламентский или юридический контроль: в Брунее, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Эсватини и в государстве Ватикан. В некоторых странах, таких как Иордания или Марокко, король имеет, согласно конституции, политическую власть.
В отличие от Европы, на Ближнем Востоке нет бульварной прессы, которая делает достоянием гласности драмы и скандалы в королевских семьях или может их критиковать. В Европе же напротив общественный интерес к жизни монархов велик. Лидером в этом смысле по-прежнему является британский королевский дом, даже после смерти королевы в 2022 году, которая была у власти 70 лет. Интерес к семейной жизни членов королевской семьи не утихает никогда. Хотя монархи живут обычной жизнью, создают семьи, воспитывают детей, умирают. Но все это происходит в атмосфере роскоши: кареты, дворцы, роскошные наряды. Именно это и подогревает интерес обычных граждан. Ведь быть монархом - для многих означает жить словно в сказке: в роскоши и богатстве.
Самый богатый король в мире, Рама X - король Таиланда имеет состояние от 30 до 43 млрд долларов. Самый богатый князь Европы - Адам II, правитель Лихтенштейна. Его состояние оценивается в 3,5 млрд долларов. Король Великобритании Карл III имеет 1,8 млрд долларов частного капитала. Королева Дании Маргрет ll передаст своему сыну примерно 30 млн долларов королевской казны. У испанского короля всего лишь 10 млн долларов. Таким образом, он занимает последнее место в Европе, являясь самым бедным монархом.