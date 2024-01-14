В Дании - новый король. Где еще в мире сохранились монархии?

Монархическая модель правления все еще существует в 22 процентах стран мира. В 43 из 194 признанных государств во главе стоят монархи. Королей и королев можно найти по всему миру от Европы до Азии. Многие королевские дома связаны с Британской империей. В 14 странах за пределами Европы английский король все еще является главой государства, например, в Канаде или Австралии. В пяти государствах мира монархи, эмиры или шейхи являются абсолютными правителями, на которых не распространяется парламентский или юридический контроль: в Брунее, Омане, Катаре , Саудовской Аравии, Эсватини и в государстве Ватикан. В некоторых странах, таких как Иордания или Марокко, король имеет, согласно конституции, политическую власть.

В отличие от Европы, на Ближнем Востоке нет бульварной прессы, которая делает достоянием гласности драмы и скандалы в королевских семьях или может их критиковать. В Европе же напротив общественный интерес к жизни монархов велик. Лидером в этом смысле по-прежнему является британский королевский дом, даже после смерти королевы в 2022 году, которая была у власти 70 лет. Интерес к семейной жизни членов королевской семьи не утихает никогда. Хотя монархи живут обычной жизнью, создают семьи, воспитывают детей, умирают. Но все это происходит в атмосфере роскоши: кареты, дворцы, роскошные наряды. Именно это и подогревает интерес обычных граждан. Ведь быть монархом - для многих означает жить словно в сказке: в роскоши и богатстве.