В Цюрихе мужчину задержали после попытки поджога синагоги

В Цюрих полиция предотвратила поджог синагоги „Агудас Ахим“, сообщает агентство KNA в воскресенье, 11 августа. Подозреваемый был задержан.

Мужчина накануне вечером облил вход в синагогу бензином, но был остановлен службой безопасности. Подозреваемому сначала удалось скрыться с места преступления, но в итоге он был задержан полицией.