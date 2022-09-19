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Похороны королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, пройдут сегодня, 19 сентября. Агенство AP приводит важные цифры, связанные с похоронами единственного монарха, которого когда-либо знало большинство британцев.
Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II
Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II
© Scanpix

2000 высокопоставленных лиц и гостей посетили Вестминстерское аббатство на государственных похоронах.

5949 военнослужащих были задействованы в рамках тщательно продуманной операции, которая началась со дня смерти королевы 8 сентября в ее поместье Балморал.

Более 10 000 полицейских Великобритании не остались без дела. Заместитель помощника комиссара столичной полиции Стюарт Канди сказал, что "очень сложная полицейская операция была крупнейшей в истории лондонских сил".

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22 мили (36 километров) заграждений, установленных только в центре Лондона, чтобы контролировать толпы и обеспечивать безопасность ключевых районов.

1 миллион. Таково количество людей Transport for London ожидает в столице в понедельник.

5 миль (8 километров) людей выстраиваются в очередь, чтобы пройти мимо гроба королевы в Вестминстер-холле.

2868. Бриллианты наряду с 17 сапфирами, 11 изумрудами, 269 жемчужинами и 4 рубинами сверкают в государственной короне, покоившейся на гробе королевы.

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