2000 высокопоставленных лиц и гостей посетили Вестминстерское аббатство на государственных похоронах.
5949 военнослужащих были задействованы в рамках тщательно продуманной операции, которая началась со дня смерти королевы 8 сентября в ее поместье Балморал.
Более 10 000 полицейских Великобритании не остались без дела. Заместитель помощника комиссара столичной полиции Стюарт Канди сказал, что "очень сложная полицейская операция была крупнейшей в истории лондонских сил".
22 мили (36 километров) заграждений, установленных только в центре Лондона, чтобы контролировать толпы и обеспечивать безопасность ключевых районов.
1 миллион. Таково количество людей Transport for London ожидает в столице в понедельник.
5 миль (8 километров) людей выстраиваются в очередь, чтобы пройти мимо гроба королевы в Вестминстер-холле.
2868. Бриллианты наряду с 17 сапфирами, 11 изумрудами, 269 жемчужинами и 4 рубинами сверкают в государственной короне, покоившейся на гробе королевы.
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