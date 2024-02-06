В Чили жертвами лесных пожаров стали более 120 человек

Пожары, которые заметно усилились в пятницу на прошлой неделе, сейчас угрожают кварталам городов Винья-дель-Мар и Вальпараисо в одноимённой провинции. Эти два прибрежных города к западу от столицы Сантьяго популярны среди туристов. Их население в совокупности превышает миллион человек.

На кадрах с дрона в Винья-дель-Мар видно, что полностью выжжены некоторые районы, а местные жители роются в обугленных обломках домов, передаёт Reuters. Агентство пишет о сильном ветре и жаре в городе.

По оценкам министерства внутренних дел, по всей стране бушуют более 160 лесных пожаров, только в кварталах Винья-дель-Мар и города Кильпуэ провинции Марга-Марга пострадали 1400 строений.

Среди руин, оставшихся после пожаров, бродят потерявшиеся собаки и кошки – в пепле и ожогах. Некоторые питомцы остаются на территории сгоревших домов. Кто-то из жителей оставляет им еду на улицах. Ветеринары пытаются помочь получившим травмы животным.