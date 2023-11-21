В честь дня благодарения Байден помиловал двух индеек

Джо Байдену 20 ноября исполнился 81 год.

Пресс-служба Белого дома заявила, что свой день рождения американский президент отметит позже, в кругу всей семьи в День благодарения в четверг на острове Нантакен. Для празднования уже заказан кокосовый торт.

День рождения американского лидера совпал с давней американской традицией символического помилования Белым домом 2 индеек ко Дню благодарения.

Байден помиловал двух птиц с именами Свобода (Liberty) и Колокол (Bell). Президент отметил, что этой президентской традиции уже 76 лет и пошутил по поводу своего возраста.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я не присутствовал на первой церемонии. Я тогда был слишком молод"‎, – обратился с гостям Байден. После чего пошутил еще раз – "тяжело, когда тебе исполняется 60".

Джо Байден – самый возрастной лидер США. Этот факт против него часто используют республиканцы и даже некоторые демократы, отмечает NBC News.