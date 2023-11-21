В честь дня благодарения Байден помиловал двух индеек

Джо Байдену 20 ноября исполнился 81 год.
Пресс-служба Белого дома заявила, что свой день рождения американский президент отметит позже, в кругу всей семьи в День благодарения в четверг на острове Нантакен. Для празднования уже заказан кокосовый торт.
День рождения американского лидера совпал с давней американской традицией символического помилования Белым домом 2 индеек ко Дню благодарения.
Байден помиловал двух птиц с именами Свобода (Liberty) и Колокол (Bell). Президент отметил, что этой президентской традиции уже 76 лет и пошутил по поводу своего возраста.
"Я хочу, чтобы вы знали, что я не присутствовал на первой церемонии. Я тогда был слишком молод", – обратился с гостям Байден. После чего пошутил еще раз – "тяжело, когда тебе исполняется 60".
Джо Байден – самый возрастной лидер США. Этот факт против него часто используют республиканцы и даже некоторые демократы, отмечает NBC News.
Если Байдену удастся переизбраться в 2024 году, то к концу второго президентского срока ему исполнится 86 лет. Президент-республиканец Рональд Рейган, который до Байдена был самым пожилым президентом США, закончил свой второй срок в Белом доме в 1989 году в возрасте 77 лет.
По данным сентябрьского опроса агенства Reuters и Ipsos, 77% респондентов - американских избирателей выразили обеспокоенность возрастом Байдена. 56% участников высказали аналогичные опасения по поводу Дональда Трампа, которому 77 лет, пишет Reuters.
"Мы считаем, что главное не возраст, а опыт президента", – сказала в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. – Мы должны судить о нем (Джо Байдене) по тому, что он сделал, а не по цифрам".