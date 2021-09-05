В Черногории протестуют из-за церемонии Сербской православной церкви

В черногорском городе Цетине разгораются протесты накануне запланированной на 5 сентября интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, епископа Сербской православной церкви (СПЦ). В субботу, 4 сентября, сотни демонстрантов прорвали оцепление полиции на окраине города и начали сооружать баррикады из камней и покрышек.
Протестующие скандировали при этом "Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория", передает корреспондент агентства AFP. По данным местных СМИ, демонстранты хотят помешать приезду в город предстоятеля СПЦ патриарха Порфирия. Интронизация Иоанникия спровоцировала эскалацию этнических волнений в Черногории, обретшей независимость от Сербии в 2006 году.
Президент Черногории намерен присоединиться к протестующим
С декабря 2020 года в Черногории к власти пришла просербская партия, хотя и в коалиции с прочерногорскими либералами и "зелеными", отмечает агентство dpa. Новое правительство отменило закон о свободе вероисповедания, инициированный президентом страны Мило Джукановичем. Согласно нему, в госсобственность должно было быть передано все церковное имущество. Участники коалиции также обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков властей.
Сам Джуканович объявил о намерении принять участие в протестах против интронизации в Черногории Иоанникия, которые намечены на день церемонии. СПЦ, стремясь снизить напряженность, отказалась от проведения массового богослужения перед церковью в Цетине. На этом месте теперь планируют собраться в воскресенье сторонники независимости Черногории.
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