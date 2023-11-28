В Чехию вновь поступает российский газ

По его данным, за 2023 год в страну поступило 79,6 млн кубометров газа из РФ против 6451 млн кубометров из других источников. Таким образом, доля российского газа от общего объема поставок за год составила 1,2 процента.

"Нам не нужен импорт российского газа в Чехию - мы и так без проблем создали запасы на эту зиму. Однако на этой неделе из ежемесячных данных ERO (чешского регулятора. - Ред.) мы узнали, что с октября некоторые трейдеры все же начали импортировать к нам газ из России", - отметил глава чешского Минпрома.

Он пояснил, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны до сих пор не могут без него обойтись. "Однако я считаю правильным, чтобы конечные потребители были проинформированы, если они приобретают газ у поставщиков, которые закупают его в России", - подчеркнул министр.