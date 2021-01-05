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Введенный в эксплуатацию 150-километровый газопровод в Чехии соединен с немецкой магистралью EUGAL, которая является наземным продолжением "Северного потока — 2".
„Nord Stream 2“
„Nord Stream 2“
© Reuters / Scanpix

В Чехии введен в эксплуатацию новый газопровод, сообщила в понедельник, 4 января, в Праге компания-оператор Net4Gas.

Газопровод протяженностью в 150 километров начинается на границе Чехии с немецкой Саксонией, где он соединен с трубопроводной магистралью EUGAL — наземным продолжением "Северного потока — 2", тянущейся с балтийского побережья Германии. Он заканчивается на западе Чехии в газовом распределительном центре неподалеку от границы с немецкой Баварией. Там он соединен с центрально-европейским газопроводом MEGAL, который тянется от баварского Вайдхауса до Медельсхайма на германо-французской границе.

По данным компании-оператора, максимальная пропускная способность газопровода составляет 27,5 миллиарда кубометров газа в год. В местечке Отвице неподалеку от Хомутова была сооружена газокомпрессорная станция для повышения давления газа, которое он теряет за многие километры пути. Строительство газопровода началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.

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Deutsche Welle
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