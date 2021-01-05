В Чехии введен в эксплуатацию новый газопровод, сообщила в понедельник, 4 января, в Праге компания-оператор Net4Gas.
Газопровод протяженностью в 150 километров начинается на границе Чехии с немецкой Саксонией, где он соединен с трубопроводной магистралью EUGAL — наземным продолжением "Северного потока — 2", тянущейся с балтийского побережья Германии. Он заканчивается на западе Чехии в газовом распределительном центре неподалеку от границы с немецкой Баварией. Там он соединен с центрально-европейским газопроводом MEGAL, который тянется от баварского Вайдхауса до Медельсхайма на германо-французской границе.
По данным компании-оператора, максимальная пропускная способность газопровода составляет 27,5 миллиарда кубометров газа в год. В местечке Отвице неподалеку от Хомутова была сооружена газокомпрессорная станция для повышения давления газа, которое он теряет за многие километры пути. Строительство газопровода началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (28)
Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...
Весть из президентского дворца: возможно, пик заболеваемости коронавирусом в Литве уже пройден (5)
"Есть обнадеживающие вести о том, что пик пандемии у нас...
В Литве выявлено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (12)
В Литве за минувшие сутки диагностированы 2717 новых...
Возможность получения больше вакцины – в руках частников, но у них пока связаны руки (38)
В Литву уже доставлены первые партии вакцины от...
Заболевшая коронавирусом парикмахер лишилась пособия в 257 евро (4)
Заболевшая коронавирусом парикмахер вовремя не...