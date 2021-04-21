В Чехии задержаны предполагаемые пособники сепаратистов Донбасса

Власти Чехии задержали пять человек, подозреваемых в финансовой поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 21 апреля, со ссылкой на прокуратуру в Праге.
Подозреваемые были задержаны в ночь на 21 апреля в ходе широкомасштабной операции Национального центра противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ), ранее они сами воевали на стороне сепаратистов, пишут чешские издания Respekt и Aktuálně.
По их данным, задержанные предположительно организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне сепаратистов. Как пишет Aktuálně, один из задержанных рассказал, что ими руководили сотрудники российских спецслужб, которые работали в посольстве РФ в Праге и недавно были высланы из Чехии.
Взаимная высылка дипломатов
Полиция Чехии заявила, что эти задержания не связаны с высылкой сотрудников посольства РФ, о которой Прага объявила 17 апреля в связи с подозрением в причастности разведки России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Ранее в Чехии уже были возбуждены несколько дел в отношении людей, подозреваемых в причастности к сепаратистам в Донбассе, отмечает Reuters.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: наступает время, когда коронавирус будем считать обычной болезнью, грядут перемены (14)
Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что Литва...
Правительство Литвы о "паспорте возможностей": осталось решить существенный вопрос (22)
В понедельник Минздрав и Министерство экономики и...
"Delfi Главное" с Владимиром Миловым: обращение Путина, протесты в России, БелАЭС под боком Литвы, "заговор" против Лукашенко (38)
C cоратником российского оппозиционера Алексея...
Опрос об отношении к вакцинам показал интересную тенденцию: кто возьмет ответственность на себя (36)
Чаще всего от вакцинации отказываются избиратели...
В Литве смягчают карантинный режим, открываются уличные кафе (36)
В Литве продолжается смягчение карантинного режима,...