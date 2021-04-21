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Задержанных подозревают в организации поездок граждан Чехии для участия в боевых действиях на стороне сепаратистов востока Украины, пишут чешские СМИ.
В Чехии задержаны предполагаемые пособники сепаратистов Донбасса
© Reuters / Scanpix

Власти Чехии задержали пять человек, подозреваемых в финансовой поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 21 апреля, со ссылкой на прокуратуру в Праге.

Подозреваемые были задержаны в ночь на 21 апреля в ходе широкомасштабной операции Национального центра противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ), ранее они сами воевали на стороне сепаратистов, пишут чешские издания Respekt и Aktuálně.

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По их данным, задержанные предположительно организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне сепаратистов. Как пишет Aktuálně, один из задержанных рассказал, что ими руководили сотрудники российских спецслужб, которые работали в посольстве РФ в Праге и недавно были высланы из Чехии.

Взаимная высылка дипломатов

Полиция Чехии заявила, что эти задержания не связаны с высылкой сотрудников посольства РФ, о которой Прага объявила 17 апреля в связи с подозрением в причастности разведки России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее в Чехии уже были возбуждены несколько дел в отношении людей, подозреваемых в причастности к сепаратистам в Донбассе, отмечает Reuters.

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Deutsche Welle
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