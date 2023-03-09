Торжественная церемония инаугурации состоялась во Владиславском зале Пражского Града на заседании обеих палат парламента – Сената и палаты депутатов.

Церемонию посетили бывшие президенты Вацлав Клаус и Милош Земан, который возглавлял страну на протяжении последних десяти лет. Они и другие высокопоставленные лица Чехии вошли в зал первыми. Следом за ними под звук фанфар вошли Павел и его супруга.

Павел, положив руку на Конституцию Чешской Республики, принял присягу. "Я обещаю хранить верность Чехии. Я обещаю соблюдать её Конституцию и законы. Я клянусь своей честью, что буду занимать свой пост в интересах всего народа", — сказал он.

В своей инаугурационной речи Павел отметил, что работа его предвыборного штаба закончилась и началась более сложная и продолжительная работа для новой команды. "Команда сегодня — это все мы — и те, кто голосовал за меня, и те, кто не голосовал. Мы вместе решаем проблемы и только вместе можем их решить", — подчеркнул президент.

После церемонии во Владиславском зале Петр Павел вышел на балкон замка в Пражском Граде для выступления перед собравшимися. Нового президента встретили продолжительными и громкими аплодисментами. Затем прозвучал гимн Чехии.

После этого Павел спустился к людям, которые приветствовали нового президента на площади у Пражского Града. Публика в очередной раз встретила его овациями.

Всего в мероприятии участвуют около 800 человек, большинство из которых — депутаты, сенаторы, судьи, ректоры, послы и другие высокопоставленные гости.

Территория Пражского Града с утра была доступна и для обычных граждан. Они могли смотреть инаугурацию на больших экранах. За безопасностью следят сотни полицейских.

Торжества завершатся вечером церемонией в соборе Святого Вита. При участии президента чешский и моравский епископы встретятся с архиепископом Яном Граубнером для совместной молитвы в часовне Святого Вацлава, покровителя чешских земель. Ожидается, что мероприятие посетят представители Чешской евангелической церкви и раввината.

В конце официальных мероприятий выступят музыканты чешской филармонии и Пражский филармонический хор.

Выборы президента Чехии состоялись в январе. Они прошли в два тура. Во втором Павел набрал 58% голосов, опередив своего соперника, бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). До этого он пять лет был начальником генерального штаба чешской армии. Павел занимает жёсткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за чёткую прозападную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.

Пётр Павел родился 1 ноября 1961 года в Чехии. В 1979 году окончил военную гимназию, поступил в Военный институт сухопутных войск. В 1988—1991 годах получил послевузовское образование в Военной академии в Брно. В последующие Павел неоднократно повышал военную квалификацию в Великобритании.

Новый президент Чехии владеет английским, французским и русским языками и имеет учёную степень инженера.

Чехия – парламентская республика, где полномочия главы государства не слишком велики, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.

Предшественниками Павела были бывший диссидент и драматург Вацлав Гавел (1993–2003), профессор-экономист и бывший премьер Вацлав Клаус (2003-2013) и другой экс-премьер Милош Земан (2013–2023).

До 2013 года президента Чехии избирал парламент, потом были введены прямые выборы главы государства.