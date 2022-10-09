В Чехии вновь прошли массовые протесты против роста цен

Митинг под лозунгом "Против бедности" с требованием помощи от правительства организовала чешская конфедерация профсоюзов CMKOS.
По словам ее председателя Йозефа Стредулы, "мы пришли не потому, что нам нечего делать, а потому, что боимся за свое будущее". Протестующие требовали повысить минимальную заработную плату, составляющую сейчас 644 евро в месяц, а также ввести государственное регулирование цен на товары повседневного спроса.
Между тем, по данным национального статистического ведомства, рост цен в Чехии в августе составил 17,2 процента в годовом исчислении. В качестве экстренной меры правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой ввело ограничение цен на электроэнергию и газ для домохозяйств и малых предприятий, что вступит в силу с начала ноября.
Ранее, 29 сентября, десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Праге, требуя "нейтралитета" в войне России против Украины - эту акцию организовали националисты и критики ЕС. Главным требованием демонстрантов была отставка чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой, так как оно поддерживает направленные против Кремля санкции ЕС.
Перед этим, 3 сентября, около 70 тысяч человек вышли на протестную акцию в Праге с требованиями к правительству уйти в отставку, снизить цены на энергию и занять нейтральную позицию по вопросу российского вторжения в Украину.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист о космических ценах: война в Украине - только треть проблемы
В том, что цены на электричество поднялись до...
Министры: в случае кризиса немецкую бригаду разместят в Литве в течение 10 дней
Немецкая бригада не будет находиться в Литве...
Газ для Европы, танки для Украины и санкции для Газманова. Евродайджест: главные события недели
Страны ЕС никак не могут прийти к единой позиции по...
Зеленский: "в Крыму было облачно, украинцы знают, что делать"
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем...
Украинец надолго запомнит ласки известной вильнюсской проститутки
Украинец, который после работы познакомился в районе...