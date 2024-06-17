2024.06.17 15:14

В Чехии произошёл взрыв на полигоне, где тренировались ВСУ

 
Радио Свобода
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: UKRAINIAN ARMED FORCES | Reuters / Scanpix

В Чехии на Либавском военном полигоне на востоке страны произошёл взрыв. По предварительным данным, 9 человек ранены. Двое эвакуированы в госпиталь санитарной авиацией. На место прибыли машины скорой помощи.

В сообщениях армии Чехии в социальных сетях говорится, что взорвался неустановленный снаряд. На месте работает военная полиция.

Либавский военный полигон расположен рядом с городом Оломоуц примерно в 250 километрах к востоку от Праги. Он действует с 1949 года, его площадь около 235,5 квадратного километра, передаёт iDnes. Все пострадавшие, вероятно, являются военными: проход гражданских на территорию ограничен.

Как сообщало „Чешское радио“, на полигоне проходили стрелковую, медицинскую и тактическую подготовку украинские военные. Происходили ли сейчас учения, и кто в них участвовал — неизвестно.

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Радио Свобода
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