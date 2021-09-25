В Чехии продают довоенные бункеры: цена от 1000 евро

В конце 1930-х годов тогдашняя Чехословакия построила массивную сеть укреплений вдоль границы с находившейся под властью Гитлера Германией. Хотя в сентябре 1938 года система обороны, схожая с французской "линией Мажино", еще не была полностью завершена, она, наряду с горными хребтами в приграничной зоне, представляла собой серьезное препятствие для вермахта.

Правительство в Праге мобилизовало 1,1 млн солдат и их армия была готова дать отпор. Но в результате соглашения, заключенного с Адольфом Гитлером британским премьером Невиллом Чемберленом и его французским коллегой Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини в Мюнхене 29 и 30 сентября 1938 года, Чехословакия обязана была передать "третьему рейху" почти всю приграничную с Германией территорию, где в то время проживало этническое меньшинство судетских немцев.

Таким образом, практически все чехословацкие приграничные укрепления попали в руки нацистов. Без них страна была бессильна в военном отношении, что значительно облегчило оккупацию "остальной Чехии" 15 марта 1939 года. Позже, ранней весной 1945 года, нацисты использовали укрепления для защиты от Красной Армии. Бои на линии оборонительных сооружений и ее преодоление значительно замедлило продвижение наступающих войск и стоило жизни тысячам советских солдат.

С 2000 года армия Чешской Республики, правопреемника Чехословакии, постепенно освобождается от исторических крепостных сооружений. При этом возможна как передача их регионам или муниципалитетам, так и продажа частным лицам. "У нас на учете находится 4993 небольших бункера довоенного времени", - рассказал DW Петр Сикора из пресс-службы министерства обороны Чехии.

Сооружения больше не имеют военного значения



Поскольку эти сооружения сегодня не имеют военного значения, почти треть из них уже сменила владельца, продолжает Сикора. "Каждый год решаются вопросы по правам собственности на несколько десятков объектов. На сегодняшний день мы передали или продали 1767 легких (бывших долговременных огневых точек (ДОТ) и 112 тяжелых оборонительных сооружений", - поясняет он.

Армия Чехии намерена отказаться практически от всех исторических военных укреплений. "Армия сохраняет лишь несколько сооружений для своих собственных целей, например, в качестве складских помещений", - объясняет Сикора. Среди них, в основном, более крупные крепостные объекты. Например, один из таких армия хочет сохранить, потому что там расположена сейсмическая станция для мониторинга ядерных взрывов.

Продажи бункеров растут

Из года в год на сайте чешской армии появляется все больше таких объектов, выставленных на продажу. "Розничные цены обычно колеблются от тысячи до нескольких десятков тысяч евро", - говорит Сикора. Наиболее распространенным остаются небольшие ДОТы типа "Ропик" (названы так в честь отвечающей за их строительство Дирекции фортификационных работ - РОП). Однако в некоторых особенно привлекательных районах, например, в винодельческом регионе вокруг Микулова в Южной Моравии, такой бункер, включая участок, стоит в четыре раза дороже.

Поскольку объекты продаются на публичных аукционах, окончательная розничная цена может быть еще выше. Тем не менее интерес к покупке бывших фортификационных сооружений растет. "В текущем предложении, среди прочего, есть 22 очень востребованных объекта из бывших пограничных укреплений", - говорит инженер Иржи Калетка, сотрудник пресс-службы чешского министерства обороны.

Фортификационные сооружения как туристическая достопримечательность

Некоторые бывшие оборонительные сооружения уже были отремонтированы и превращены в музеи, представляющие большой интерес как для туристов из Чехии, так и из-за рубежа. Самым посещаемым объектом является артиллерийская крепость Гурка на северо-восточной окраине города Кралики, в предгорьях Судетских гор, недалеко от нынешней границы с Польшей.

"Только в июле и августе этого года у нас было более 20 000 посетителей, - расказал DW Мартин Рабон, председатель существующего уже три десятка лет добровольного общества друзей чехословацких укреплений. - Поскольку форт расположен на главной магистрали между Прагой и горнолыжным курортом Долни-Морава, это единственный объект, открытый для посетителей круглый год".

Уникальные памятники



Рабон не возражает против продажи бывших фортификационных сооружений частным лицам, но указывает, что к этим объектам частенько нет подъездных путей и не урегулированы права собственности в отношении окружающей укрепления местности. "Покупать что-то подобное абсурдно", - говорит Рабон, к которому в последнее время все чаще обращаются за советом потенциальные покупатели. "Прежде всего, мы советуем потенциальным владельцам урегулировать вопросы о правах собственности на участки вокруг соответствующих объектов", - поясняет он.

Некоторые из объектов, например, артиллерийская крепость Буда, о которой также заботится общество друзей чехословацких укреплений, являются памятниками культуры государственного значения. "Однако линия обороны в целом не находится под законом об охране памятников, - говорит Рабон. - Поэтому логично, что армия отказывается от крепостей. Но будущая судьба этих уникальных памятников должна быть гарантирована".