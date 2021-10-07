В Чехии не планируют вводить ограничения для туристов на фоне рекордного числа заражений COVID-19

Впервые с 18 мая этого года в стране было зафиксировано свыше одной тысячи случаев заражения COVID-19: за 5 октября было выявлено 1 108 новых случаев.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что, несмотря на рост заболеваемости с августа, в стране не будут менять, ужесточать или смягчать меры по борьбе с коронавирусом в ближайшем будущем.

По словам руководителя чешского Института информации и статистики в сфере здравоохранения Ладислава Душека, к октябрю в стране могут выявлять по 2 тысячи новых случаев заражения ежедневно, если ситуация не изменится.

За весь период пандемии в Чехии выявили более 1,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 30 тысяч смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получили 5,98 млн человек — больше половины населения.