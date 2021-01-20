Взрыв произошел в многоэтажном здании, принадлежащем религиозной организации и вплотную примыкающем к дому престарелых; само здание в результате инцидента частично обрушилось.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

Причины произошедшего пока не ясны. Издание Eli Diario пишет, что вероятнее всего взорвался бытовой газ.

В результате инцидента погибли как минимум два человека. Число пострадавших уточняется.