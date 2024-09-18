В центре Кельна вновь прогремел взрыв

Утром в среду, 18 сентября, полиция начала крупномасштабную операцию в центре Кельна : в 5 часов утра в магазине одежды, расположенном на улице Эренштрассе , прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, никто не пострадал. В здании, где произошел взрыв, выбиты стекла. Полиция оцепила район происшествия в целях сохранности улик, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел всего в нескольких сотнях метров от ночного клуба, возле которого двумя днями ранее взорвалось зажигательное устройство. Тогда в результате взрыва пострадал 53-летний уборщик, получивший повреждения барабанной перепонки. Связаны ли оба происшествия между собой, пока неизвестно. В полиции воздержались от выводов, указав, что расследование находится на начальной стадии.