В центре Кельна прогремел взрыв, есть пострадавший

В Кельне проходит крупномасштабная полицейская операция после того, как ранним утром в понедельник, 16 сентября, в центре города прогремел взрыв. На несколько часов был закрыт для движения участок внутреннего транспортного кольца - улица Гогенцоллернринг между площадями Рудольфплац и Фризенплац, сообщила полиция.