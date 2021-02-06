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Мощный взрыв прогремел в здании недалеко от центра французского города Бордо. О погибших не сообщается, пострадали не менее трех человек. Один из пострадавших, 89-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.
Prancūzijos policija
Prancūzijos policija
© Scanpix

Сообщалось, что два человека пропали без вести. Позже одного из них, механика, извлекли из-под завалов, продолжаются поиски женщины, пишет Le Figaro

Взрыв был таким сильным, что его отголоски ощущались по всему району, передает BFMTV. В витринах магазинов по соседству выбило стекла. По предварительным данным, в расположенной в здании автомастерской произошел взрыв газа. Пожарные вынесли несколько газовых баллонов.

Автомастерская и два соседних здания разрушены, существует угроза обрушения и других строений. Эвакуированы 11 человек.

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