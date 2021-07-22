В центральном Китае после сильных дождей началось масштабное наводнение

Сильнейшие за последние десятилетия дожди привели к масштабному наводнению в центральном Китае. В городе Чжэнчжоу с населением более 10 миллионов человек в среду, 21 июля, была разрушена плотина на водохранилище Гоцзяцзю. Вода хлынула в метро, сотни людей оказались в затопленных поездах и туннелях. По данным китайских государственных СМИ, погибли 12 человек. Имеются опасения, что жертв было значительно больше.

Из метрополитена были эвакуированы около 500 человек. В целом, по официальной информации, в Чжэнчжоу, являющемся административным центром провинции Хэнань, были перевезены в безопасные места почти 200 тысяч человек, в том числе около 600 тяжелобольных пациентов университетской больницы.

Пострадали 36 тысяч человек

Число пострадавших от стихийного бедствия возросло до 36 тысяч человек, сообщили городские власти. Правительство провинции Хэнань ввело первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Национальный уровень угрозы был повышен с третьего до второго.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить меры по борьбе с наводнениями в провинции Хэнань, заявив об "очень серьезной ситуации". Он призвал партийных руководителей всех уровней ставить защиту жизни и имущества людей на первое место и максимально сократить человеческие потери и материальный ущерб, сообщило Центральное телевидение Китая.

Прервано движение транспорта, водоснабжение и подача электроэнергии

По данным метеорологов, за последние сутки в городе выпало 457,5 мм осадков при годовой норме порядка 640,8 мм. Кризисный штаб в Чжэнчжоу заявил, что столь сильные дожди обычно бывают раз в сто лет.

В результате в регионе поднялись до критической отметки несколько рек. В связи с наводнением закрыты многие автомагистрали и приостановлено движение железнодорожного и автобусного транспорта. В аэропорту Чжэнчжоу отменены 270 рейсов. Во многих районах прервана подача электроэнергии и водоснабжение. Дожди в провинции Хэнань, по прогнозам, продолжатся и в ближайшие два дня, но их интенсивность снизится.

Наводнения в Европе

Наводнение в результате сильных дождей неделю назад началось на западе Германии, а также в Бельгии и Нидерландах. В результате в обеих странах, по официальным данным, погибло около 200 человек. Власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться, пропавшими без вести числятся десятки человек.