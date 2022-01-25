В Центральной Азии произошло массовое отключение электричества

На юге Казахстана, на востоке Узбекистана и почти на всей территории Кыргызстана произошло массовое отключение электроснабжения. В результате блэкаута во вторник, 14 января, была остановлена работа аэропортов и другой инфраструктуры в крупных городах.

В частности, в двухмиллионном Алматы произошло отключение по линии "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" ("Кегок"). В акимате (мэрии) сообщили, что упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки.

В Ташкенте остановлено метро, в Бишкеке прекратилось водоснабжение

В Ташкенте временно прекратило работу метро, аэропорт узбекистанской столицы перестал принимать рейсы. На канатной дороге узбекистанского горнолыжного курорта Амирсой застряли отдыхающие. Энергоснабжение отключено, среди прочего, в Фергане и Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.

В Бишкеке в результате отключения электричества не работают отопительные системы, в некоторых районах прекратилось водоснабжение, у многих жителей не работает мобильный интернет. Сообщается об отключении света в кыргызстанских городах Ош, Джалал-Абад, Каракол, а также в Баткенской, Чуйской, Таласской областях страны. Между тем в аэропорту "Манас" сообщили о переходе на автономное электроснабжение, аэропорт продолжает работу, но в сокращенном режиме.

Спустя несколько часов казахстанская компания "Кегок" заявила о восстановлении связи национальной электросети с энергоузлом в Алматы. В Минэнерго Узбекистана сообщили ТАСС, что энергосистема страны будет отключена от единой сети Центральной Азии и перезапущена в автономном режиме.

Единое энергокольцо Центральной Азии

Единая система энергоснабжения Центральной Азии с координационным центром в Ташкенте создавалась еще в 1980-е годы, проект завершен в 1997 году. В 2003 году единое энергокольцо покинул Туркменистан, в 2009 году - Таджикистан.