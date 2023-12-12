"В бюрократической ловушке". Как из-за указа Лукашенко белорусы за границей остались без документов

У Михаила и Елизаветы Сычевых, семейной пары из Беларуси, четверо детей (младшая дочь родилась в Сербии в июле 2023 года). Из-за новых правил выдачи паспортов они теперь не уверены, смогут ли продолжить свою жизнь в эмиграции.

Срок действия паспорта Михаила, учителя математики и оппозиционного активиста, истекает, а без нового он не может продлить разрешение на пребывание в Сербии. Паспорта нет и у его новорожденной дочери, так как оформить первый за пределами Беларуси теперь невозможно. «Я в отчаянии. Я не знаю, что будет», — говорит Михаил.

В начале сентября Александр Лукашенко издал указ, которым отменил возможность выдачи паспортов за границей при посредничестве посольств и консульств страны.

На практике это решение означает, что белорусы, многие из которых эмигрировали из-за политических репрессий, теперь вынуждены возвращаться домой за паспортами, рискуя быть задержанными или арестованными.