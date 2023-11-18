В бундестаге ФРГ призвали к активной борьбе с антисемитизмом

Председатель бундестага Германии Бербель Бас (Bärbel Bas) призвала к более наглядным протестам против антисемитизма. "Я признаю разочарование еврейских общин Германии тем, что в митингах солидарности с Израилем участвует меньше людей, чем в пропалестинских демонстрациях", - заявила Бас в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в субботу, 18 ноября. Она выразила пожелание, чтобы "продолжающийся террор ХАМАС, направленный не только против Израиля, но и против гражданского населения сектора Газа, осуждался в Германии гораздо чаще и громче".

"Как немцы, мы несем особую ответственность за защиту евреев", - подчеркнула Бас. Однако в то же время не всякий призыв обратить внимание на защиту гражданского населения в секторе Газа автоматически является антисемитизмом, отметила глава бундестага.

Всплеск антисемитизма в Германии