Открывая встречу, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет готова защищать от вторжения каждый дюйм своей территории.

Он подчеркнул, что альянс "не участвует в этом конфликте", однако его члены оказывают Украине "беспрецедентную поддержку", чтобы та могла защититься от России.

Столтенберг обвинил Россию в наращивании "волн жестокости", а также упомянул о финансовом бремени, которое идущая война наложила на Европу и другие страны мира. "На самом деле, мы все платим цену за российскую войну в Украине, но мы платим эту цену в деньгах, в то время как Украина платит ее кровью", - заявил Столтенберг.

Руководитель альянса также сказал, что НАТО не может позволить России победить, поскольку это побудило бы Владимира Путина и других авторитарных лидеров с большей самоуверенностью прибегать к использованию силы для достижения своих целей. "Нельзя достичь прочного мира, если победу одерживает агрессор", - сказал он.

Саммит в Бухаресте знаменателен тем, что именно в румынской столице 14 лет назад, в 2008 году, было принято решение о возможном будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО. Владимир Путин назвал это решение "прямой угрозой" безопасности России, а через четыре месяца Россия вторглась на территорию Грузии.

На этом же саммите НАТО собирается выразить свою поддержку Украине и объявить о новой помощи из-за энергетического кризиса в стране, вызванного российскими бомбардировками. Ожидается, что на полях саммита госсекретарь США Энтони Блинкен сделает объявление о "значительной" финансовой помощи Украине.

Также на саммите НАТО обсудят увеличение военной помощи, включая системы противовоздушной обороны, боеприпасы, топливо, медикаменты и зимнее снаряжение.

Пока неизвестно, будут ли участники встречи обсуждать возможности расширения поставок вооружения, включая наступательное, о чем настойчиво просит украинская сторона.