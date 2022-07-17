В Будапеште прошли многочисленные акции протеста

Тысячи жителей Венгрии вышли на улицы Будапешта с протестом против мер жесткой экономии и новых налоговых преобразований, введенных правительством под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Акция состоялась в субботу, 16 июля. Демонстранты откликнулись на призыв бывшего кандидата от оппозиции Петера Марки-Заи, потерпевшего неудачу на выборах в парламент Венгрии в апреле.
Митингующие на время оккупировали мост Маргит через Дунай, а также прошли шествием по нескольким бульварам города. Акции протеста имели место и в предыдущие дни.
Налоговая реформа
Недовольство демонстрантов вызывает налоговая реформа, принятая в Венгрии в ускоренном порядке. Условия для подпадания под налог для компаний с низкой ставкой налогообложения с сентября будут ужесточены настолько, что большинство из примерно 450 тысяч человек, которых затронут изменения, будут вынуждены увеличить выплаты. По мнению ряда экспертов, меры нацелены, в первую очередь, на предпринимателей, самозанятых и представителей интеллигенции. Под нововведения не подпадут только индивидуальные предприниматели, выставляющие счета-фактуры исключительно частным лицам, а также таксисты.
Выборы в парламент Венгрии
На выборах, проходивших на фоне полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину, глава венгерского правительства 3 апреля добился пятого по счету и четвертого подряд срока во главе кабинета министров. В своем видеообращении к избирателям накануне выборов Виктор Орбан обвинил оппозицию в намерении вмешаться в войну в Украине. "Левые заключили с украинцами пакт, и если они победят, то затянут Венгрию в войну", - утверждал премьер. Никаких доказательств существования такого пакта политик, однако, не привел.
В оппозиционный блок входили не только левые и социал-демократические партии, но также "зеленые", либеральные и правоконсервативные силы. Лидер блока - 50-летний беспартийный консерватор и убежденный католик Петер Марки-Заи - ставил в вину Виктору Орбану дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Марки-Заи, Орбан лишь скрепя сердце осудил российскую агрессию в Украине. На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля Петер Марки-Заи обвинил Орбана в "государственной измене" за его тесные связи с Москвой.
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