В Брюсселе убит предполагаемый исполнитель вчерашнего теракта

Как сообщает новостной сайт HLN (Het Laatste Nieuws), он был застрелен полицейскими при задержании в кафе в районе Схарбек. Сообщается, что при нём было найдено оружие, которое было при нападении в понедельник, 16 октября. Радио Свобода геолоцировало место, где был пойман стрелок – оно расположено в 2 километрах от места, где он убил двух граждан Швеции.

Лассуед – тунисец, живший в Бельгии нелегально. Он был известен полиции и подозревался в контрабанде людей, передаёт HLN.

Прокуратура Бельгии сообщила об инциденте, но заявила, что пока не может подтвердить, был ли убитый полицейскими мужчина исполнителем вчерашнего теракта, сообщает Би-би-си.

Вчера вечером в Брюсселе неизвестный открыл стрельбу на улице в пяти километрах от стадиона, где проходил матч между футбольными сборными Бельгии и Швеции. Погибли два человека. Оба убитых были одеты в футболки в национальных цветах Швеции. Предположительно, они были болельщиками шведской команды. Стрелявший скрылся на скутере.