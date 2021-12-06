В Брюсселе прошли многотысячные протесты против антиковидных мер

В Брюсселе протесты против коронавирусных ограничений в воскресенье, 5 декабря, закончились отдельными столкновениями демонстрантов с полицией. По данным полиции, число участников массовой акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией в этот день достигло 8000 человек.

Поначалу мероприятие проходило мирно. Отдельные участники процессии, двигавшейся по городу, держали в руках плакаты с лозунгом: "Прививка — нет, спасибо". Группа женщин, присоединившаяся к протесту, скандировала: "Нет прививке для наших детей". Через какое-то время, однако, демонстранты стали проявлять агрессию по отношению к полиции. При этом они выкрикивали лозунг: "Свобода, свобода!", сообщает корреспондент агентства AFP.

Отдельная группа протестующих начала закидывать стражей правопорядка петардами, те применили в ответ слезоточивый газ. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в полиции, в результате беспорядков пострадали в общей сложности четверо протестующих и два полицейских. Около 20 человек были задержаны.

Ужесточение мер по борьбе с пандемией в Бельгии

Несколько дней назад в Бельгии вступили в силу ужесточенные ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В частности, обязательное ношение масок теперь распространяется в стране и на детей в возрасте от шести лет.

Кроме того, были введены дополнительные ограничения на проведение мероприятий в закрытых помещениях. Многие участники демонстрации в Брюсселе были возмущены тем, что с недавнего времени не привитые от коронавируса в Бельгии больше не могут посещать рестораны и бары.