В Брюсселе прошла массовая пропалестинская акция

Как следует из сообщения, организаторами акции выступили сразу несколько общественных организаций, в том числе Human Rights League, Amnesty International Belgium, Union of Jewish Progressives of Belgium и другие. На сайте телеканала приводится заявление представителя организации International Federation of Human Rights Алексиса Десваефа, указывающего на драматичную ситуацию в секторе Газа: "Все источники воды и продуктов питания отрезаны, существует угроза голода. Произвольным бомбардировкам подвергаются школы и больницы".