В Брюсселе прошла массовая пропалестинская акция

Около 27 000 человек вышли в воскресенье, 17 декабря, на улицы Брюсселя с призывом немедленно установить режим прекращения огня в секторе Газа, передает бельгийский телеканал RTBF.
Как следует из сообщения, организаторами акции выступили сразу несколько общественных организаций, в том числе Human Rights League, Amnesty International Belgium, Union of Jewish Progressives of Belgium и другие. На сайте телеканала приводится заявление представителя организации International Federation of Human Rights Алексиса Десваефа, указывающего на драматичную ситуацию в секторе Газа: "Все источники воды и продуктов питания отрезаны, существует угроза голода. Произвольным бомбардировкам подвергаются школы и больницы".
В свою очередь представитель "Бельгийско-палестинского объединения" Грегори Мауз в интервью телеканалу призвал "заняться структурными причинами конфликта и дать палестинцам познать равенство и справедливость, а также предоставить им защиту". "Потому что военного решения этого конфликта нет, а без решения конфликта нам нужно постоянно готовиться к новым циклам насилия", - подчеркнул активист.
На фотографии, сопровождающей репортаж, виден плакат в руках одного из участников демонстрации с надписью "Сохраняющий нейтралитет = сообщник".
Отмечается, что акция прошла без существенных правонарушений. Только витрина магазина Zara была заклеена наклейками и вымазана искусственной кровью. Возмущение демонстрантов было связано с рекламной кампанией бренда, для которой модели сфотографировались с обмотанными в белую пленку манекенами. Многие усмотрели в этом безвкусный намек на войну Израиля с напавшей на него террористической организацией ХАМАС.