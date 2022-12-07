В Брюсселе гарантируют Украине финансовую помощь - несмотря на вето Венгрии

Несмотря на вето Венгрии на предоставление макрофинансовой помощи Украине, высокопоставленные представители Евросоюза обещают, что Киев получит обещанные 18 млрд евро на 2023 год. Об этом на пресс-конференции по итогам совета министров финансов стран ЕС во вторник, 7 декабря, заявили глава Минфина председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станюра и заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Они подчеркнули, что страны ЕС полны решимости работать над тем, чтобы это финансирование поступило в Украину уже в январе.

"Все министры финансов, кроме одного, готовы двигаться вперед и искать пути для достижения этой цели, — сказал Домбровскис. — Мы не можем допустить, чтобы одна страна ЕС задержала эту финансовую помощь. Мы должны ее доставить, и мы ее доставим. Деньги пойдут в Украину, независимо от того, примут в этом участие 27 или 26 государств".

Еврокомиссия уже может начать процесс



Станюра сообщил, что одну из трех необходимых финансовых мер все же приняли, поскольку для нее по протоколу было достаточно голосов подавляющего большинства. Благодаря этому Еврокомиссия уже может начать процесс займов, чтобы оказать финансовую поддержку Украине в первые дни 2023 года.

"Поправка к финансовому регулированию, согласованная сегодня, позволит Еврокомиссии подготовить финансовую инфраструктуру, чтобы средства быстро поступили в Украину в начале января, как только будет достигнуто политическое соглашение по пакету в 18 млрд евро", — подтвердил Домбровскис.

Он указал, что Еврокомиссия рассматривает два варианта финансовой помощи Украине: либо за счет гарантий из бюджета ЕС, либо за счет национальных гарантий стран Евросоюза. "Мы делаем все возможное, чтобы деньги дошли до Украины, будь то план "А" или план "Б", любой ценой", — согласился с ним Станюра. Однако без одобрения одного из государств процесс сбора средств может оказаться более длительным и сложным.

Помощь Венгрии напрямую связана с помощью Украине



Предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи он напрямую увязал с выделением средств для Венгрии — эти предложения Еврокомиссии совет министров финансов рассматривает одним пакетом, подчеркнул глава чешского Минфина. "Если не будет согласован один пункт, не будет согласовано ничего", — заявил он.

Таким образом министры финансов сняли с повестки решение о 7,5 млрд евро, предназначенных для Венгрии из фондов ЕС, а также отложили принятие решения о 5,8 млрд евро для Будапешта из фонда постковидного экономического стимулирования.

Ранее Еврокомиссия из-за коррупционных рисков заморозила средства в размере 65% от всех фондов, выделенных Венгрии из бюджета ЕС до конца 2027 года. В совокупности эти средства составляют почти 9% предполагаемого ВВП Венгрии в 2022 году, пишет агентство Reuters.

Теперь совет министров финансов ЕС обратился к Еврокомиссии с просьбой быстро провести еще одну оценку ситуации в Венгрии до конца недели. "Чехия, как страна, председательствующая в ЕС, полностью привержена поиску компромисса, и я уверен, что мы достигнем его через несколько дней", — заверил Станюра. Министры могут завершить обсуждение этой темы либо по видеосвязи на следующей неделе, либо на экстренной личной встрече неделей позже.

9 ноября Еврокомиссия предложила выделить пакет экстренной макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро.