В Броварах Киевской области около детского сада разбился вертолет

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, сообщил, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат». Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба уточнил, что вертолет упал между детсадом и жилым домом.
В момент крушения в детском саду находились сотрудники и воспитанники, отметил Кулеба. По его словам, из здания всех эвакуировали.
Зам главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил падение в Броварах.
"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах", — написал он в своем Telegram-канале. pic.twitter.com/vp8GjFssHq
— Andy Schultz (@AAglush) January 18, 2023
По предварительным данным полиции, из-за падения вертолета погибли несколько человек, пишет ZN.ua. Ранее сообщалось, что пострадали пять человек. В полиции отметили, что среди пострадавших нет детей.
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