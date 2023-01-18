В Броварах Киевской области около детского сада разбился вертолет

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, сообщил, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат». Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба уточнил, что вертолет упал между детсадом и жилым домом.

В момент крушения в детском саду находились сотрудники и воспитанники, отметил Кулеба. По его словам, из здания всех эвакуировали.

Зам главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил падение в Броварах.

"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах", — написал он в своем Telegram-канале. pic.twitter.com/vp8GjFssHq

— Andy Schultz (@AAglush) January 18, 2023

По предварительным данным полиции, из-за падения вертолета погибли несколько человек, пишет ZN.ua. Ранее сообщалось, что пострадали пять человек. В полиции отметили, что среди пострадавших нет детей.