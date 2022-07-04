Отмечается, что впервые за последние десять лет Букингемский дворец пошел на сокращение нагрузки 96-летней монархини. В частности, речь идет о таких официальных обязанностях, как открытие парламента, назначение премьер-министра, прием первых должностных лиц других стран и нанесение государственных визитов.
Теперь их исполнение возьмет на себя 73-летний принц Чарльз. Как указано, в этом году он уже присутствовал вместо матери на мероприятиях, требующих участия монарха и стоявших в графике королевы.
Как известно, Елизавета II царствует уже 70 лет.
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