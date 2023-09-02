В Британии скончался бизнесмен Мохаммед Аль-Файед

Аль-Файед родился в Египте, построил бизнес-империю на Ближнем Востоке, а в 1970-х годах переехал в Великобританию.

Он был владельцем футбольного клуба «Фулхэм», отеля Ritz в Париже и универмага Harrods в Лондоне.

Он также дружил с ныне покойным Майклом Джексоном, которому установил памятник возле стадиона «Фулхэма».

В последнее время Аль-Файед почти не появлялся на публике и жил в особняке в графстве Суррей вместе с женой Хайни.

Трагедия и подозрения

Принцесса Диана и ее друг Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

В 2008 году суд присяжных в Высоком суде Лондона решил, что авария стала результатом неосторожности водителя и репортеров, которые преследовали пару.

Мохаммед Аль-Файед был не согласен с официальной версией и долгое время вел собственное расследование, но в конце концов смирился с выводами присяжных.

«Хватит. Я оставляю возмездие Всевышнему. Но сам я больше ничего делать не буду», — говорил он в 2008 году.

История простого египтянина