В Британии похоронили королеву Елизавету II

В Великобритании прошли похороны Елизаветы II, умершей 8 сентября на 97 году жизни, сообщила вечером 19 сентября BBC. Королеву похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. "Гроб с телом королевы медленно опустился в склеп. Теперь доступ к нему будет только у членов семьи на их приватной церемонии", - отмечает издание. Елизавета II была похоронена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.

В Лондоне завершилась продолжавшаяся несколько дней церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II. Утром в понедельник, 19 сентября, последние посетители в Вестминстерском дворце отдали дань памяти королеве. Затем в Вестминстерском аббатстве прошла государственная панихида с участием членов королевской семьи, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и нескольких ее предшественников, а также сотен высших государственных чиновников и членов королевских семей зарубежных государств. В общей сложности в государственных похоронах Елизаветы II участвовали более 2 тысяч человек, в том числе федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и президент США Джо Байден. На официальные мероприятия не приглашены официальные лица из России и Беларуси.

Государственные похороны - впервые с 1965 года

Бывший архиепископ Йоркский Джон Сентаму в интервью BBC заявил, что королева пожелала, чтобы официальная церемония прощания "не была скучной" и доходила бы до самого сердца. Известно, что в конце панихиды согласно желанию Елизаветы выступит ее личный волынщик Пол Бернс. Он исполнит традиционную траурную песню "Sleep, Dearie, Sleep", под нее гроб вынесут из собора. По окончании богослужения гроб с телом королевы провезут по Лондону в Виндзор, где она будет вечером похоронена.

Государственные похороны Елизаветы II стали первой подобной церемонией в Великобритании после смерти бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля в 1965 году. Они проходили при соблюдении масштабных мер безопасности. День похорон королевы объявили в Великобритании официальным выходным. В Германии в этот день также приспустили государственные флаги, соответствующее распоряжение издала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

За прошедшие дни с королевой пришли попрощаться сотни тысяч человек, которым пришлось отстоять многокилометровую очередь в Вестминстерский дворец, время ожидания в отдельных случаях превышало сутки. Поздним вечером 18 сентября людям больше не разрешали вставать в очередь.

Смерть 96-летней королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском Балморале. Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие ее пребывания на троне. Елизавета II стала первым британским монархом с таким сроком правления. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти отца - короля Георга VI.

Новым королем Великобритании стал 73-летний Карл III, бывший принц Чарльз. Он дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником престола.