В Британии подготовились к смерти кота Ларри с Даунинг-стрит

„Он пережил множество мышей и видел, как уходили в отставку пять премьер-министров“, - такими словами британская газета The Times пишет о коте-мышелове Ларри (Larry the Cat), живущем в резиденции главы правительства Соединенного Королевства. Как сообщает издание в пятницу, 23 августа, поскольку всеобщий любимец достиг преклонного возраста в 17 лет, на Даунинг-стрит подготовили все, чтобы в случае его смерти сообщить об этом „благодарному народу“ через СМИ.